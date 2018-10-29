2018-10-29T10:49:21+03:00
Политика

В США признали беззащитность зарубежных баз перед российскими ракетами

По оценке экспертов, комплексы «Искандер» и «Кинжал» могут быть опасны для американских военных баз в Европе
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments28
Ракетный комплекс «Искандер»Ракетный комплекс «Искандер»Фото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

Центр стратегических и бюджетных оценок США пришел к выводу, что американские военные базы в Европе беззащитны перед российскими ракетными комплексами «Искандер», а также гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».

По данным исследователей, Вашингтон долгое время уделял особое внимание защите от баллистических ракет, забыв при этом о другой серьезной угрозе - российских и китайских крылатых ракетах и беспилотниках. Причем, как считают эксперты, в ближайшее время Агентству противоракетной обороны США вряд ли хватит опыта и финансов для разработки надежной системы защиты, пишет издание The National Interest (NI).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе в NI появилась статья, в которой говорилось о том, что новейшие российские и китайские ракеты «воздух-воздух» способны полностью лишить ВВС США возможности проводить активные наступательные операции в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп: США заключат с Китаем взаимовыгодную торговую сделку с Китаем
Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе
Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на жизнь россиян
Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» антироссийских санкций
Погода в Москве на 3 ноября 2018 года: в столице будет дождливо, но тепло
Британец, отправивший Терезе Мэй письмо с угрозами, получил 1,5 года тюрьмы
Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов, с которых призывали игнорировать выборы в конгресс США
Помпео заявил, что Россия якобы угрожает безопасности США
В России могут заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar
Трамп: США открыты для новой ядерной сделки с Ираном
Во Флориде неизвестный устроил стрельбу на занятиях йогой
В США умер Марио Сегале, в честь которого назвали героя игры Super Mario
Трамп оговорился и заявил, что «самые жесткие санкции» против Ирана уже действуют
На Украине решили назвать буровые установки в честь Бандеры и Мазепы
В США готовят кибератаку на Россию в случае «вмешательства» в выборы в Конгресс
Песков: Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в Париже не запланирована