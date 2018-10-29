В США признали беззащитность зарубежных баз перед российскими ракетами

29 Окт. 10:48 2018-10-29T10:49:21+03:00

По оценке экспертов, комплексы «Искандер» и «Кинжал» могут быть опасны для американских военных баз в Европе

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Центр стратегических и бюджетных оценок США пришел к выводу, что американские военные базы в Европе беззащитны перед российскими ракетными комплексами «Искандер», а также гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».

По данным исследователей, Вашингтон долгое время уделял особое внимание защите от баллистических ракет, забыв при этом о другой серьезной угрозе - российских и китайских крылатых ракетах и беспилотниках. Причем, как считают эксперты, в ближайшее время Агентству противоракетной обороны США вряд ли хватит опыта и финансов для разработки надежной системы защиты, пишет издание The National Interest (NI).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе в NI появилась статья, в которой говорилось о том, что новейшие российские и китайские ракеты «воздух-воздух» способны полностью лишить ВВС США возможности проводить активные наступательные операции в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.