2018-10-29T11:44:03+03:00
Общество

У будущей королевы Норвегии обнаружили неизлечимую болезнь

Супруга принца страдает от недуга легких
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит и кронпринц ХоконКронпринцесса Норвегии Метте-Марит и кронпринц ХоконФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Жена кронпринца Норвегии Хокона кронпринцесса Метте-Марит неизлечимо больна. С таким печальным заявлением выступил королевский двор Норвегии. Врачи поставили монаршей особе диагноз хронический фиброз легких.

Отмечается, что на протяжении последних нескольких лет у принцессы наблюдались проблемы со здоровьем, однако медики долгое время не могли установить точную причину недомогания Метте-Марит. В настоящее же время принцесса начала проходить лечение в больнице Осло. К процессу были привлечены в том числе и зарубежные специалисты, передает телеканал «360».

При этом супруга принца уже заявила, что не намерена отказываться от участия в официальных мероприятиях и по возможности будет исполнять свои обязанности.

«Хоть этот диагноз и накладывает определенные ограничения, я рада, что болезнь была обнаружена на такой ранней стадии. Мое призвание по-прежнему заключается в том, чтобы работать и участвовать в официальных мероприятиях в максимально возможном объеме», - приводит слова Метте-Марит сайт телеканала «Звезда».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав РФ пояснил, как будут дорожать лекарства
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Малайзии
В США неизвестный ранил одного человека в Дартмутском колледже
На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I
Водолаз погиб во время поисков разбившегося в Индонезии самолета
Пушков: США – «непредсказуемая и ненадежная сверхдержава»
В Госдуме прокомментировали слова ярославского депутата об «отмене пенсий»
Трамп: США заключат с Китаем взаимовыгодную торговую сделку с Китаем
Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе
Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на жизнь россиян
Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» антироссийских санкций
Погода в Москве на 3 ноября 2018 года: в столице будет дождливо, но тепло
Британец, отправивший Терезе Мэй письмо с угрозами, получил 1,5 года тюрьмы
Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов, с которых призывали игнорировать выборы в конгресс США
Помпео заявил, что Россия якобы угрожает безопасности США
В России могут заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar
Трамп: США открыты для новой ядерной сделки с Ираном
Во Флориде неизвестный устроил стрельбу на занятиях йогой
В США умер Марио Сегале, в честь которого назвали героя игры Super Mario
Трамп оговорился и заявил, что «самые жесткие санкции» против Ирана уже действуют
На Украине решили назвать буровые установки в честь Бандеры и Мазепы
В США готовят кибератаку на Россию в случае «вмешательства» в выборы в Конгресс
Песков: Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в Париже не запланирована