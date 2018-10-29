У будущей королевы Норвегии обнаружили неизлечимую болезнь

29 Окт. 11:44 2018-10-29T11:44:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жена кронпринца Норвегии Хокона кронпринцесса Метте-Марит неизлечимо больна. С таким печальным заявлением выступил королевский двор Норвегии. Врачи поставили монаршей особе диагноз хронический фиброз легких.

Отмечается, что на протяжении последних нескольких лет у принцессы наблюдались проблемы со здоровьем, однако медики долгое время не могли установить точную причину недомогания Метте-Марит. В настоящее же время принцесса начала проходить лечение в больнице Осло. К процессу были привлечены в том числе и зарубежные специалисты, передает телеканал «360».

При этом супруга принца уже заявила, что не намерена отказываться от участия в официальных мероприятиях и по возможности будет исполнять свои обязанности.

«Хоть этот диагноз и накладывает определенные ограничения, я рада, что болезнь была обнаружена на такой ранней стадии. Мое призвание по-прежнему заключается в том, чтобы работать и участвовать в официальных мероприятиях в максимально возможном объеме», - приводит слова Метте-Марит сайт телеканала «Звезда».