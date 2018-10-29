2018-10-29T11:56:41+03:00
Политика

Дональд Трамп застрял на входе в президентский самолет

Глава США не смог свернуть зонт, когда заходил на борт №1 [видео]
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments20
Дональд Трамп в очередной раз дал повод для шутокДональд Трамп в очередной раз дал повод для шутокФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп дал очередной повод ля шуток над собой. В Сети набирает популярность видео, где Дональд Трамп пытается попасть на борт президентского самолета, но раскрытый зонтик не дает возможность это сделать.

27 октября Дональд Трамп прилетел в Питтсбург, штат Пенсильвания, чтобы сделать официальное заявление после стрельбы в местной синагоге. На взлетно-посадочной полосе его ждал самолет, десятки провожающих застыли, отдавая честь президенту.

Многие отмечают, что дождя в это время нет, зонт держит только Трамп. Президент поднимается по трапу и пытается зайти в самолет, но сделать это не удается.

Раскрытый зонтик цепляется за фюзеляж. Предприняв несколько попыток закрыть зонт, Трамп просто бросает его и уходит.

Оставить без внимания этот казус не могли Пользователи начали потешаться над главой Штатов и давать ему «ценные» советы, сообщает Пятый канал.

Кто-то предлагает больше практиковаться и тогда простые вещи станут ближе, но нашлись и те, кто перешел на личности.

«Толстый, ленивый и безумный — удивительное сочетание!», - пишут комментаторы.

Ранее в Сети высмеяли костюм рабовладельца Меланьи Трамп. Первая леди выбрала для перемещения по Найроби белоснежную рубашку, высокие узкие брюки, заправленные в высокие сапоги, и завершил образ круглый белый шлем. В интернете отметили, что Меланья одета, как рабовладелец времен колониализма.

Трамп не справился с зонтом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иран запустил массовое производство своих новейших истребителей «Косар»
В Минтруде предложили штрафовать предприятия за ущемление прав сотрудников
Медведев поприветствовал участников и гостей XII Ассамблеи Русского мира
Названы самые популярные у одиноких мужчин курорты России
Илон Маск пожаловался на худший год в жизни
Минздрав РФ пояснил, как будут дорожать лекарства
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Малайзии
В США неизвестный ранил одного человека в Дартмутском колледже
На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I
Водолаз погиб во время поисков разбившегося в Индонезии самолета
Пушков: США – «непредсказуемая и ненадежная сверхдержава»
В Госдуме прокомментировали слова ярославского депутата об «отмене пенсий»
Трамп: США заключат с Китаем взаимовыгодную торговую сделку с Китаем
Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе
Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на жизнь россиян
Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» антироссийских санкций
Погода в Москве на 3 ноября 2018 года: в столице будет дождливо, но тепло
Британец, отправивший Терезе Мэй письмо с угрозами, получил 1,5 года тюрьмы
Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов, с которых призывали игнорировать выборы в конгресс США
Помпео заявил, что Россия якобы угрожает безопасности США
В России могут заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar
Трамп: США открыты для новой ядерной сделки с Ираном
Во Флориде неизвестный устроил стрельбу на занятиях йогой
В США умер Марио Сегале, в честь которого назвали героя игры Super Mario
Трамп оговорился и заявил, что «самые жесткие санкции» против Ирана уже действуют
На Украине решили назвать буровые установки в честь Бандеры и Мазепы
В США готовят кибератаку на Россию в случае «вмешательства» в выборы в Конгресс
Песков: Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в Париже не запланирована