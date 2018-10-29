Дональд Трамп застрял на входе в президентский самолет

29 Окт. 11:56 2018-10-29T11:56:41+03:00

Дональд Трамп в очередной раз дал повод для шуток Фото: REUTERS

Глава США не смог свернуть зонт, когда заходил на борт №1 [видео]

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Дональд Трамп дал очередной повод ля шуток над собой. В Сети набирает популярность видео, где Дональд Трамп пытается попасть на борт президентского самолета, но раскрытый зонтик не дает возможность это сделать.

27 октября Дональд Трамп прилетел в Питтсбург, штат Пенсильвания, чтобы сделать официальное заявление после стрельбы в местной синагоге. На взлетно-посадочной полосе его ждал самолет, десятки провожающих застыли, отдавая честь президенту.

Многие отмечают, что дождя в это время нет, зонт держит только Трамп. Президент поднимается по трапу и пытается зайти в самолет, но сделать это не удается.

Раскрытый зонтик цепляется за фюзеляж. Предприняв несколько попыток закрыть зонт, Трамп просто бросает его и уходит.

Оставить без внимания этот казус не могли Пользователи начали потешаться над главой Штатов и давать ему «ценные» советы, сообщает Пятый канал.

Кто-то предлагает больше практиковаться и тогда простые вещи станут ближе, но нашлись и те, кто перешел на личности.

«Толстый, ленивый и безумный — удивительное сочетание!», - пишут комментаторы.

Ранее в Сети высмеяли костюм рабовладельца Меланьи Трамп. Первая леди выбрала для перемещения по Найроби белоснежную рубашку, высокие узкие брюки, заправленные в высокие сапоги, и завершил образ круглый белый шлем. В интернете отметили, что Меланья одета, как рабовладелец времен колониализма.