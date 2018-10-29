2018-10-29T12:53:23+03:00
Политика

В США увидели угрозу своим иностранным базам

Эксперт рассказал, чего боятся американцы и как будут пытаться решить данную проблему
Ася РОМАНЧУК
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Ракетный комплекс «Искандер»Ракетный комплекс «Искандер»Фото: Минобороны РФ
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Недавно The National Interest со ссылкой на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок США сообщил, что американские военные базы, расположенные за рубежом, оказались под угрозой. Опасность представляет не только Россия, но и Китай, так как «накапливают огромные запасы управляемого оружия», угрожающего американским базам.

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов согласился, что США стали отставать по целому ряду вооружения. В свою очередь Пекин может создать ядерное оружие в ближайшее десятилетие и встать в один ряд с США и Россией.

- Именно этим объясняется желание Америки разорвать договор РСМД, так как Пекин сейчас не связан никакими обязательствами. Чувствуя угрозу со стороны Китая США обещает наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя». Казалось бы, если вы считаете, что военные объекты под угрозой – уберите их. Но нет, тогда они утратят контроль над миром, а это для них недопустимо. Так что гонка вооружения будет только усиливаться год от года, - комментирует ФАН Родионов.

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