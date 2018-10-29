2018-10-29T13:30:00+03:00
Общество

Песков прокомментировал закрытие журнала The New Times из-за штрафа на 22 млн

Издание финансировалось иностранными источниками
Сакина НУРИЕВА
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Песков выразил сожаление в связи с закрытием журнала The New Times.Песков выразил сожаление в связи с закрытием журнала The New Times.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закрытие американского журнала The New Times вызовет сожаление.

- Если не будет журнала, то это, конечно, скорее, плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть, сказал Песков.

Но также представитель Кремля напомнил, что штраф в размере 22 млн рублей, наложенный на журнал, соответствует действующему законодательству.

Как напомнил Песков, издание финансировалось иностранными источниками и не декларировало эту ситуацию в соответствии с российским законодательством.

- Штраф в размере, собственно, той суммы, которую издание получало, - это то решение, которое было принято Роскомнадзором. В данном случае все в строгом соответствии с законодательством, - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, как сообщал kp.ru, суд в Москве оштрафовал издателя журнала The New Times на 22 миллиона рублей.

Суд постановил, что издатель журнала ООО «Новые времена», получив 22,25 миллиона рублей от НКО-иноагента «Фонд поддержки свободы прессы», не предоставили в Роскомнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников.

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