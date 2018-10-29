МИД РФ: выход США из Договора о РСМД обсудят на Совете Россия - НАТО

29 Окт. 13:34 2018-10-29T13:34:50+03:00

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В МИД РФ рассказали, что планируется обсудить на заседании Совета Россия - НАТО, которое, как ожидается, пройдет в ближайшую среду, 31 октября, в Брюсселе. Как заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Андрей Келин, на предстоящей встрече, скорее всего, не обойдется без темы возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Продолжаем работать над подготовкой Совета Россия - НАТО, который должен состояться в ближайшее время. Думаю, что без самой горячей темы, а именно объявленного предстоящего выхода США из Договора о РСМД, не обойдется», - приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года. Как тогда подчеркнул американский лидер, Вашингтон может пойти на такой шаг в связи с тем, что Россия якобы нарушает соглашение.