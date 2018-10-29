2018-10-29T13:34:50+03:00
Политика

МИД РФ: выход США из Договора о РСМД обсудят на Совете Россия - НАТО

Заседание СРН на уровне послов пройдет 31 октября в Брюсселе
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В МИД РФ рассказали, что планируется обсудить на заседании Совета Россия - НАТО, которое, как ожидается, пройдет в ближайшую среду, 31 октября, в Брюсселе. Как заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Андрей Келин, на предстоящей встрече, скорее всего, не обойдется без темы возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Продолжаем работать над подготовкой Совета Россия - НАТО, который должен состояться в ближайшее время. Думаю, что без самой горячей темы, а именно объявленного предстоящего выхода США из Договора о РСМД, не обойдется», - приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года. Как тогда подчеркнул американский лидер, Вашингтон может пойти на такой шаг в связи с тем, что Россия якобы нарушает соглашение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве
Трамп заявил, что военные не будут стрелять по мигрантам
Стратегический самолет–разведчик ВВС США заметили у российских границ
Эксперт оценил меморандум, подписанный Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск
Аргентинский прокурор обвинил Лионеля Месси в отмывании денег
Дачники могут получить скидку на оплату обязательных взносов
МИД РФ: вторая «московская» встреча по Афганистану пройдет 9 ноября
Украинцев, напавших на индийца в римском метро, задержали
Российские физики нашли способ осуществить квантовую телепортацию
Иран запустил массовое производство своих новейших истребителей «Косар»
В Минтруде предложили штрафовать предприятия за ущемление прав сотрудников
Медведев поприветствовал участников и гостей XII Ассамблеи Русского мира
Названы самые популярные у одиноких мужчин курорты России
Илон Маск пожаловался на худший год в жизни
Минздрав РФ пояснил, как будут дорожать лекарства
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Малайзии
В США неизвестный ранил одного человека в Дартмутском колледже