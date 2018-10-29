2018-10-29T14:22:24+03:00
Политика

Глава МИД России и представитель ОБСЕ обсудят украинский закон об образовании

Сергей Лавров и Ламберто Заньер обсудят также положение национальных меньшинств в России
Александр ДЖУМАЕВ
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Ламберто ЗаньерЛамберто ЗаньерФото: REUTERS
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В повестку дня встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера будет включено обсуждение украинского закона об образовании. Встреча двух политиков пройдет 29 октября.

«Мы коснемся темы украинского закона об образовании, а также других шагов, предпринимаемых украинскими властями. Обсудим и мою работу в этом направлении», – цитирует ТАСС Заньера. Он также отметил, что обсудит с главой российского МИД проблемы, с которыми сталкиваются русскоговорящие в мире, а также положение национальных меньшинств в России.

Закон «Об образовании», подписанный Петром Порошенко в сентябре 2017 года, отменяет преподавание на языках национальных меньшинств. С этого года преподавание в средних и старших классах ведется исключительно на украинском языке, а в 2020 году планируется окончательно перевести на государственный язык весь процесс обучения.

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