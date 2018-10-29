2018-10-29T14:34:17+03:00
Общество

Брошенные паевые земли Вологодчины возвратятся в сельхозоборот

Губернатор Олег Кувшинников ужесточил контроль за целевым использованием земель
Лариса ТУРОВА
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Автор фото:Сергей ЮРОВАвтор фото:Сергей ЮРОВ
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На сегодняшний день в Вологодской области более 1 миллиона гектаров составляют сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы и пастбища. В долевой собственности граждан находится 52% этих площадей. При этом большая часть земель используется не по назначению, зарастает деревьями и бурьяном. По мнению губернатора, эти земли необходимо использовать для нужд сельского хозяйства. Потребность сельхозпредприятий области в расширении площадей составляет 54 тысячи гектаров.

Для решения этой задачи Олег Кувшинников поручил муниципалитетам усилить разъяснительную работу с собственниками о необходимости использования земель по назначению, а также ужесточить контроль за нецелевым использованием площадей. На местах должны будут актуализировать списки невостребованных земельных паев, и на их основе продолжить работу по оформлению участков в муниципальную собственность.

«Мы готовы субсидиями обеспечить финансирование этих мероприятий и проведение кадастровых работ в полном объеме», - заявил глава региона.

В дальнейшем эти земли будут переданы эффективным собственникам и инвесторам, готовым приехать в Вологодскую область для развития сельского хозяйства.

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