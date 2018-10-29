Дорожные датчики проследят за весом фур

29 Окт. 15:28 2018-10-29T15:28:21+03:00

Теперь контроля за большегрузами прибавится. На дорога появятся специальные датчики, которые смогут установить вес авто за пару секунд

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Скоро вопрос с перегрузом фур будет решаться автоматически. Их вес будут определять встроенные в дорожное полотно датчики. Они способны будут вычислить массу даже, если длинномер пронесется мимо без остановки на скорости 140 километров в час. К 2024 году планируют открыть 387 таких пунктов. Больше ста из них - это будут усовершенствованные действующие рамки контроля госсистемы «Платон».

Ужесточить меры к большегрузам планировали давно. Ведь именно из-за нарушителей допустимого веса новые дороги быстро приходят в плачевное состояние, соответственно, деньги на ремонт дороги тратятся не эффективно. Кроме того, такие меры, считают, повысят безопасность на дорогах.

За семь месяцев 2018 года произошло уже свыше 5,6 тысяч аварий с грузовиками, в которых погибли почти девятьсот человек. Такие данные приводят в ГИБДД. А чтобы нарушители не сбежали от ответственности с федеральных трасс, где появятся датчики, на региональные дороги, система будет снабжена видеосистемами.

Штрафы будут формироваться по принципу тех, что приходят автомобилистам при нарушении ПДД.

Первые месяцы работы системы штрафы будут рассылать в тестовом режиме. Также планируют разработать систему оспаривания штрафов при спорной ситуации. Полномочия по выявлению перевозчиков-нарушителей предлагают отдать Ространснадзору, сообщает газета «Известия».