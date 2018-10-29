2018-10-29T15:45:04+03:00
Политика

Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть из-за роста цен на бензин

Премьер дал Минэнерго два дня на консультации с нефтяниками
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на ранее принятые правительством меры, цены на бензин в нашей стране продолжают расти. В связи с этим, как считает глава кабмина, необходимо «переходить к следующему этапу».

Так, политик пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть, если в ходе консультаций с нефтяниками так и не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

Стоит отметить, что провести консультации с нефтяными компаниями премьер поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны.

«Я бы хотел, чтобы министерство энергетики и курирующий вице-премьер провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями и договорились, что будет подготовлен и принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Либо буквально в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты», - приводит слова Дмитрия Медведева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, за первые пять месяцев этого года цены на бензин выросли на 5,5%. В результате пришлось вмешаться правительству: чтобы исправить ситуацию, кабинет министров решил с 1 июня текущего года снизить акцизы на бензин и дизель на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Это немного помогло исправить ситуацию.

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