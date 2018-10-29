2018-10-29T16:32:39+03:00
В мире

Пожилая жительница Австралии обворовывала своих клиентов ради операции по подтяжке лица

За три года женщина «выманила» у пострадавших около 60 тысяч долларов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пожилая жительница Австралии обворовывала своих клиентов ради операции по подтяжке лицаПожилая жительница Австралии обворовывала своих клиентов ради операции по подтяжке лицаФото: с личной страницы в facebook
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Кристин Маргарет О’Шиа, 69-летняя австралийка из города Таунсвилл, в течение трех лет обворовывала своих клиентов ради долгожданной операции по подтяжке лица.

Австралийка, работающая в международной компании Amway, уговорила своих многочисленных клиентов за три года отдать ей более 84 тысяч австралийских долларов (около 60 тысяч американских долларов или 4 миллионов рублей). Женщина каждый раз заявляла своим клиентам, что закупит на эту сумму иностранную валюту. С 2014 по 2017 год пострадавшие от рук хитрой австралийки перевели ей деньги больше 20 раз.

На самом деле Кристин и не думала закупать валютe. Большую часть суммы она потратила на косметические процедуры, в том числе подтяжку лица, о которой давно грезила. Вскоре клиенты узнали о растрате своих денег и пожаловались на австралийку в полицию. Против Кристин завели уголовное дело.

На судебном заседании адвокат пожилой австралийки сказал, что клиенты Кристин должны были знать о рисках при покупке иностранных валют. Он отметил и то, что австралийка не раз жертвовала деньги на благотворительность.

Теперь женщина должна выплатить пострадавшим компенсацию в 30 тысяч австралийских долларов (1,4 миллиона рублей) вдобавок к 6,8 тысячам австралийских долларов (316 тысяч рублей), которые полицейские изъяли у нее и вернули пострадавшим, сообщает издание Daily Mail.

Кристин приговорили к тюремному заключению на 2,5 года с возможностью выйти на свободу после четырех месяцев заключения. Остаток срока она сможет отбыть на условиях условного заключения.

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