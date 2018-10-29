Москва подтвердила дату проведения заседания Совета Россия-НАТО 31 октября

29 Окт. 16:28 2018-10-29T16:28:10+03:00

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В постоянном представительстве Российской Федерации при Североатлантическом альянсе подтвердили дату проведения заседания Совета Россия-НАТО 31 октября.

Во время встречи стороны обсудят проблемы военной безопасности, предотвращение опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряженности и другие актуальные вопросы.

Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Андрей Келин предположил, что на заседании затронут тему выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Встреча состоится в столице Бельгии - Брюсселе.

О дате заседания Совета Россия-НАТО ранее сообщали представители альянса.

Ранее в МИД РФ заявили об антироссийской направленности учений НАТО Trident Juncture - 2018 («Единый трезубец - 2018»), которые проходят прямо у российских границ. В Москве посчитали, что маневры носят четкую антироссийскую направленность.