2018-10-29T16:35:30+03:00
Общество

В Тюмени появится центр для поддержки одаренных детей «Новое поколение»

Средства на его создание выделены из областного бюджета
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В Тюменской области откроется центр для поддержки одаренных детей «Новое поколение». Средства на его создание будут выделены из областного бюджета - соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Создание центра обеспечит преемственность системы развития интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи.

«Развивать свои способности в региональном центре «Новое поколение» будут талантливые ребята, которые своей учебой, своей мотивацией к получению знаний, заслужили возможность более глубокого саморазвития. Важно и то, что этот центр будет работать не только для наших школьников, но и для педагогов, для повышения их уровня профессионального мастерства, чтобы они были готовы к продуктивной работе с одаренными детьми», - отметил глава региона Александр Моор.

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