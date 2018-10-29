В Тюмени появится центр для поддержки одаренных детей «Новое поколение»
В Тюменской области откроется центр для поддержки одаренных детей «Новое поколение». Средства на его создание будут выделены из областного бюджета - соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
Создание центра обеспечит преемственность системы развития интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи.
«Развивать свои способности в региональном центре «Новое поколение» будут талантливые ребята, которые своей учебой, своей мотивацией к получению знаний, заслужили возможность более глубокого саморазвития. Важно и то, что этот центр будет работать не только для наших школьников, но и для педагогов, для повышения их уровня профессионального мастерства, чтобы они были готовы к продуктивной работе с одаренными детьми», - отметил глава региона Александр Моор.