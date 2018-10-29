29 Окт. 16:54 2018-10-29T16:54:04+03:00

Премьер-министр РФ проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и с главой Госсовета Ли Кэцяном

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Китай с официальным визитом 5-7 ноября, сообщает пресс-служба российского правительства.

В рамках поездки 6 ноября Медведев встретится в Шанхае с председателем КНР Си Цзиньпином, а также примет участие в церемонии открытия Первой китайской международной выставке импортных товаров.

Позже, 7 ноября, в Пекине состоятся переговоры Медведева с китайским коллегой, главой Госсовета КНР Ли Кэцяном. Стороны проведут обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Будет рассмотрен ход реализации масштабных совместных проектов, в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, научных исследований и инноваций.

Также главы правительств обсудят меры по сопряжению Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс - один путь».

По итогам переговоров Дмитрий Медведев и Ли Кэцян представят совместное заявление. Также к подписанию готовится ряд межправительственных и корпоративных документов, посвященных различным аспектам российско-китайского взаимодействия.