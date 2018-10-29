Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб

29 Окт. 17:18 2018-10-29T17:19:01+03:00

Взрыв произошел сразу после завершения в центре города акции протеста

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В понедельник, 29 октября, смертница совершила подрыв взрывного устройства в центре столицы Туниса. Взрыв произошел на проспекте Хабиба Бургибы. Отмечается, что точное место взрыва находится между отелем El Hana и зданием муниципального театра.

Как сообщает радиостанция Shemsfm, пострадали девять человек: восемь полицейских и один мирный житель. Также есть сведения об одном погибшем.

Shemsfm также отмечает, что взрыв произошел сразу после завершения в центре города акции протеста. Участники митинга выступали против действий тунисской полиции, сотрудники которой застрелили молодого человека, подозреваемого в контрабанде.

На месте происшествия работают тунисские силовики и сотрудники экстренных служб. Район, где произошел взрыв, оцеплен полицией.