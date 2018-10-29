Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб
В понедельник, 29 октября, смертница совершила подрыв взрывного устройства в центре столицы Туниса. Взрыв произошел на проспекте Хабиба Бургибы. Отмечается, что точное место взрыва находится между отелем El Hana и зданием муниципального театра.
Как сообщает радиостанция Shemsfm, пострадали девять человек: восемь полицейских и один мирный житель. Также есть сведения об одном погибшем.
Shemsfm также отмечает, что взрыв произошел сразу после завершения в центре города акции протеста. Участники митинга выступали против действий тунисской полиции, сотрудники которой застрелили молодого человека, подозреваемого в контрабанде.
На месте происшествия работают тунисские силовики и сотрудники экстренных служб. Район, где произошел взрыв, оцеплен полицией.