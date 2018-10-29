2018-10-29T17:20:11+03:00
Общество

Горбачев посетит премьеру фильма о себе

Документальный фильм "Знакомьтесь, Горбачев" покажут в Москве 8 ноября
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Премьера картины "Знакомьтесь, Горбачев" состоится в Москве 8 ноября. На нее приглашаены 200 человек, среди которых редакторы телеканалов, газет и радиостанций, послы других стран, в том числе Японии, и сам Михаил Горбачев. Об этом рассказала продюссер картины Светлана Палмер.

Она также пояснила, что Горбачев обещал обязательно посетить премьеру, даже если ему придётся выйти из больницы. Также отмечаетя, что последний советский лидер еще не видел фильма, и для него это будет сюрпризом.

В основу сюжета легли личные интервью британского документалиста Андре Сингера с Михаилом Горбачевым. Режиссером фильма стал немецкий кинорежиссер Вернер Херцог. Фильм рассказывает о жизни Михаила Горбачева, но основное место в нем отводится времени управления СССР.

«Он не хотел распада СССР, это не его вина, хотя это случилось во время его правления. Он хотел сохранить СССР, он никогда не терял социалистических верований и не менял свою позицию», - так режиссер описал своего героя в интервью РИА Новости.

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