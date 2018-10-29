2018-10-29T17:36:20+03:00
Происшествия

При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии

На борту лайнера во время аварии было два иностранца
Сакина НУРИЕВА
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При крушении индонезийского боинга погиб гражданин ИталииПри крушении индонезийского боинга погиб гражданин ИталииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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При крушении индонезийского самолета авиакомпании Lion Air погиб один гражданин Италии.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на источники в итальянском МИД.

Ранее глава авиакомпании Lion air Эдвард Сираит сообщал, что среди погиших было два иностранных гражданина, один из них - итальянец, другой - выходец из Индии.

СМИ сообщили о смерти 26-летнего Андреа Манфреди. Сотрудники кризисного центра МИД Италии уже связались с родными погибшего, которые также держат контакт дипломатическим представительством в Индонезии.

Перед трагедией Манфреди опубликовал в своих социальных сетях фотографии из Индонезии. Под записями итальянца уже появились записи с соболезнованиями.

Ранее kp.ru сообщал, что в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка.

На борту лайнера было 189 человек - 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников.

Появилось первое видео с места крушения самолета Lion Air в Индонезии.

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