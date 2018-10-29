При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
При крушении индонезийского самолета авиакомпании Lion Air погиб один гражданин Италии.
Об этом сообщают местные издания со ссылкой на источники в итальянском МИД.
Ранее глава авиакомпании Lion air Эдвард Сираит сообщал, что среди погиших было два иностранных гражданина, один из них - итальянец, другой - выходец из Индии.
СМИ сообщили о смерти 26-летнего Андреа Манфреди. Сотрудники кризисного центра МИД Италии уже связались с родными погибшего, которые также держат контакт дипломатическим представительством в Индонезии.
Перед трагедией Манфреди опубликовал в своих социальных сетях фотографии из Индонезии. Под записями итальянца уже появились записи с соболезнованиями.
Ранее kp.ru сообщал, что в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка.
На борту лайнера было 189 человек - 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников.
Появилось первое видео с места крушения самолета Lion Air в Индонезии.