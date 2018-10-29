Правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу

29 Окт. 17:43 2018-10-29T17:43:43+03:00

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Московский арбитражный суд зарегистрировал иск о взыскании 3 миллионов рублей, поданный компанией «Си Ди Лэнд контакт» к Первому каналу. В настоящий момент иск, поступивший в суд 24 октября, еще не принят к производству.

«Си Ди Лэнд контакт» в прошлом году приобрела исключительные авторские права на скульптуру, известную в России под названием «Ждун», на территории СНГ у ее автора – скульптора из Нидерландов Маргрит ван Бреворт. Скульптура представляет собой сидящее существо с головой морского слона и телом личинки. У него нет ног, но есть руки. По словам автора скульптуры, "Ждун" символизирует бесконечное терпение. В начале 2017 года скульптура приобрела огромную популярность в России в качестве интернет-мема.

Владелец прав на «Ждуна» уже не раз подавал иски против различных компаний и частных лиц за неправомерное использование произведения. В числе ответчиков находятся «Мегафон», «Озон», а также московский футбольный клуб «Спартак».

Оригинал скульптуры в настоящий момент установлен в холле университетского медицинского центра в голландском городе Лейден.

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