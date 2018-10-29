2018-10-29T17:48:51+03:00
В мире

ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи

В период с 2013 года с контролируемых покойным лидером Джамахирии бельгийских счетов пропало около 11 млрд евро
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments16
Покойный ливийский лидер Муаммар КаддафиПокойный ливийский лидер Муаммар КаддафиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

ООН проведет расследование по факту незаконного вывода нескольких миллиардов евро с замороженных бельгийских счетов, некогда принадлежавших ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. Об этом заявил депутат федерального парламента Бельгии Жиль Кине.

«Документы ООН свидетельствует, что Бельгия не обеспечила соблюдение постановления ООН о замораживании ливийских авуаров (активов)», - заявил Кине в интервью телерадиокомпании RTBF.

По словам парламентария, его собственные запросы к бельгийским властям по этой теме остались без внятного ответа.

«Мы хотим прояснить ситуацию, которая может вылиться в большой скандал, потому что сотни миллионов евро были отосланы неизвестно кому в Ливии», - подчеркнул Кине.

Речь идет о средствах в бельгийском клиринговом банке Euroclear. Последний обслуживал ливийские инвестиционные структуры, работавшие в интересах семьи Каддафи. В феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война, в соответствии с резолюцией ООН над страной установили бесполетную зону. Против Каддафи ввели санкции, а авиация НАТО приступила к массированным бомбардировкам правительственных сил.

Предполагалось, что после свержения лидера ливийской Джамахирии и создания правительства национального единства арестованные средства пойдут на восстановление страны. В октябре 2011 года Каддафи был убит, однако безвластие и вооруженные столкновения продолжаются в Ливии по сей день. Поэтому «счета Каддафи» до сих пор остаются замороженными.

По данным журнала Le Vif, на четырех арестованных счетах в ноябре 2013 года числилось 16,1 млрд евро, в том числе 1,9 млрд евро в виде наличных средств. В конце 2017 года, согласно официальному отчету бельгийской прокуратуры, на них осталось «чуть более 5 млрд евро». Куда делись еще 11 млрл евро, неизвестно.

В свою очередь RTBF со ссылкой на спецдоклад ООН сообщает, что от 3 до 5 млрд евро были по неизвестной причине разморожены и выведены из Euroclear. Утверждается, что средства направили ливийским инвестиционным властям, чья сложная структура не позволяет установить, как и кто в итоге распорядился этими деньгами.

Источники телерадиокомпании предполагают, что пропавшие средства потенциально могли уйти на финансирование продолжающего в течение семи лет ливийского конфликта, «который привел к серьезному миграционному кризису» в Европе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генерал НАТО рассказал о главных сложностях Альянса в случае войны с Россией
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б»
"Барселона" вырвала победу у "Райо Вальекано" 3:2
В Италии разбился небольшой самолет, погибли два человека
Алек Болдуин утверждает, что ни с кем не дрался на парковке
Умер народный артист России Олег Лавров
В Британии 30-летний мигрант из Ирана выдал себя за школьника
Джоан Роулинг и Мэрил Стрип призвали ООН тщательно расследовать убийство саудовского журналиста Хашукджи
Порошенко пригласил Анкару поучаствовать в миротворческой миссии в Донбассе
Умер продюсер, открывший миру Брюса Ли и Джеки Чана
Победительницей конкурса «Мисс Земля» впервые стала девушка из Вьетнама
SANA: Жертвами авиаудара коалиции США по сирийскому Хаджину стали 15 мирных жителей
Минобороны: Ту-142 ВМФ РФ выполнили плановый полет над акваторией Норвежского моря
Эрдоган намерен встретиться с Трампом и Путины в Париже 10-11 ноября
Алсу зачем-то перепела Летова
Масштабное ДТП в Китае унесло жизни 14 человек
Противолодочный самолет Ту-142 ВКС РФ пролетел над кораблями НАТО в Норвежском море
Алина Загитова выиграла этап Гран-При в Финляндии
На Сицилии и Сардинии объявлен наивысший уровень погодной опасности из-за проливных дождей
Причиной крушения МиГ-29М ВВС Египта стали неполадки в системе управления
Украинский писатель нашел истоки «странной» любви соотечественников к России
В Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и Порошенко
В Египте потерпел крушение поставленный из России истребитель Миг-29М
Трамп: Одна из обвинительниц Кавано призналась, что солгала
Сегодня праздник у девчат: Группа Spice Girls решила объявить о своем воссоединении
НАТО: Американский военнослужащий был убит в Кабуле внедренным боевиком Талибана*
Два человека стали жертвами частичного обрушения здания Amazon в Балтиморе
Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства в Москве
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы