ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи

29 Окт. 17:48 2018-10-29T17:48:51+03:00

В период с 2013 года с контролируемых покойным лидером Джамахирии бельгийских счетов пропало около 11 млрд евро

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ООН проведет расследование по факту незаконного вывода нескольких миллиардов евро с замороженных бельгийских счетов, некогда принадлежавших ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. Об этом заявил депутат федерального парламента Бельгии Жиль Кине.

«Документы ООН свидетельствует, что Бельгия не обеспечила соблюдение постановления ООН о замораживании ливийских авуаров (активов)», - заявил Кине в интервью телерадиокомпании RTBF.

По словам парламентария, его собственные запросы к бельгийским властям по этой теме остались без внятного ответа.

«Мы хотим прояснить ситуацию, которая может вылиться в большой скандал, потому что сотни миллионов евро были отосланы неизвестно кому в Ливии», - подчеркнул Кине.

Речь идет о средствах в бельгийском клиринговом банке Euroclear. Последний обслуживал ливийские инвестиционные структуры, работавшие в интересах семьи Каддафи. В феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война, в соответствии с резолюцией ООН над страной установили бесполетную зону. Против Каддафи ввели санкции, а авиация НАТО приступила к массированным бомбардировкам правительственных сил.

Предполагалось, что после свержения лидера ливийской Джамахирии и создания правительства национального единства арестованные средства пойдут на восстановление страны. В октябре 2011 года Каддафи был убит, однако безвластие и вооруженные столкновения продолжаются в Ливии по сей день. Поэтому «счета Каддафи» до сих пор остаются замороженными.

По данным журнала Le Vif, на четырех арестованных счетах в ноябре 2013 года числилось 16,1 млрд евро, в том числе 1,9 млрд евро в виде наличных средств. В конце 2017 года, согласно официальному отчету бельгийской прокуратуры, на них осталось «чуть более 5 млрд евро». Куда делись еще 11 млрл евро, неизвестно.

В свою очередь RTBF со ссылкой на спецдоклад ООН сообщает, что от 3 до 5 млрд евро были по неизвестной причине разморожены и выведены из Euroclear. Утверждается, что средства направили ливийским инвестиционным властям, чья сложная структура не позволяет установить, как и кто в итоге распорядился этими деньгами.

Источники телерадиокомпании предполагают, что пропавшие средства потенциально могли уйти на финансирование продолжающего в течение семи лет ливийского конфликта, «который привел к серьезному миграционному кризису» в Европе.