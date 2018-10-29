2018-10-29T17:59:06+03:00
Происшествия

В ДНР сообщили о применении украинскими силовиками боевого беспилотника

В результате атаки начался пожар в жилом доме; пострадавших нет
Александр ДЖУМАЕВ
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Донбасс. Ополченцы на передовой.Донбасс. Ополченцы на передовой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотного летательного аппарата для бомбардировки села Старомихайловка.

«Сегодня в 14:00 вооруженные формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», – цитирует «Донецкое агентство новостей» официального представителя ДНР.

В результате налета, произведенного украинскими силовиками, произошло возгорание жилого дома. По данным МЧС самопровозглашенной республики, пострадавших по итогам инцидента нет. На месте происшествия работает оперативная група, состоящая из представителей ДНР при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

Это уже не первый случай использования ВСУ беспилотников для бомбардировок. Сайт kp.ru ранее сообщал об аналогичном налете, произведенном украинскими силовиками с помощью беспилотного летательного аппарата.

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