2018-10-29T18:06:00+03:00
Происшествия

В результате стрельбы в ночном клубе в Калифорнии семь человек получили ранения

Жизни пострадавших ничего не угрожает
Сакина НУРИЕВА
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В результате стрельбы в ночном клубе Калифорнии семь человек получилиВ результате стрельбы в ночном клубе Калифорнии семь человек получилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночном клубе "Севилья" города Риверсайд на юге штата Калифорния произошла стрельба. В результате происшествия по меньшей мере семь человек получили ранения.

Об этом сообщается в заявлении местного управления полиции.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницы. Известно, что угрозы для жизни раненых нет.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование. О задержании виновников происшествия или причинах преступления пока не сообщалось.

Полиция сообщила, что стрельба проходила как внутри клуба, так и снаружи. Под подозрением местные банды, но сих пор никаких арестов не производилось.

Отмечается, что во время стрельбы в клубе проводилась вечеринка по случаю праздника Хэллоуин, который традиционно отмечают 31 октября.

Ранее kp.ru сообщал о неизвестном, который открыл стрельбу в центре Нью-Йорка, в результате чего был ранен один человек.

Неизвестный открыл огонь в центральном нью-йоркском квартале Верхний Ист-Сайд.

Стоит отметить, что стрельба в людных местах в Соединенных Штатах – не редкость. Например, 25 октября в городе Джефферсонтаун (штат Кентукки) жертвами стрелка, открывшего огонь в супермаркете сети Kroger, стали два человека.

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