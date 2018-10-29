2018-10-29T18:15:11+03:00
Политика

Путин и Диас-Канель обсудят российско-кубинское партнерство

Переговоры президента РФ и председателя Госсовета Кубы состоятся 2 ноября в Москве
Денис СУХОВ
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Мигель Диас-КанельМигель Диас-КанельФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом. Встреча двух лидеров состоится 2 ноября в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего углубления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», - говорится в релизе.

Визит Диаса-Канеля в Россию начнется 1 ноября и станет его первой зарубежной поездкой после вступления в должность главы кубинского государства.

В соответствии с Конституцией Кубы председатель Государственного совета является главой государства и правительства со сроком полномочий 5 лет. На этом посту Диас-Канель сменил 86-летнего Рауля Кастро, бывшего кубинским лидером с 2008 года

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