Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда

29 Окт. 18:26 2018-10-29T18:27:10+03:00

Пьяный лихач сначала задел его, двигаясь задним ходом по тротуара на своем «Опеле», а потом и вовсе избил пешехода бейсбольной битой. Фото: кадр с видео

За решеткой он проведет как минимум два месяца [видео]

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Выпустить его под залог или подписку о невыезде, просил суд 29-летний подозреваемый в жестоком избиении москвича. Ходатайство обвинения было рассмотрено в понедельник, 29 октября. Доводы следствия перевесили аргументы подозреваемого и его адвоката.

- Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщила «Комсомолке» Мария Прохорычева, пресс-секретарь Тимирязевского районного суда Москвы.

Тем временем пострадавший от рук жителя Ростовской области москсвич находится в больнице. Напомним, 27-летний мужчина попал под раздачу 27 октября, когда мирно гулял с девятимесячным ребенком на улице Селигерской.

Пьяный лихач сначала задел его, двигаясь задним ходом по тротуара на своем «Опеле», а потом и вовсе избил пешехода бейсбольной битой. Шок, но во время драки досталось даже ребенку. Разъяренный дебошир задел коляску которая опрокинулась. Малыша от травм спас теплый комбинезон.

В Москве водитель напал с битой на мужчину с коляской.

Уголовно дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Доказательством станут в том числе записи с камер видеонаблюдения.

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