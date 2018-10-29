2018-10-29T18:27:10+03:00
Происшествия

Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда

За решеткой он проведет как минимум два месяца [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пьяный лихач сначала задел его, двигаясь задним ходом по тротуара на своем «Опеле», а потом и вовсе избил пешехода бейсбольной битой.Пьяный лихач сначала задел его, двигаясь задним ходом по тротуара на своем «Опеле», а потом и вовсе избил пешехода бейсбольной битой.Фото: кадр с видео
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Выпустить его под залог или подписку о невыезде, просил суд 29-летний подозреваемый в жестоком избиении москвича. Ходатайство обвинения было рассмотрено в понедельник, 29 октября. Доводы следствия перевесили аргументы подозреваемого и его адвоката.

- Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщила «Комсомолке» Мария Прохорычева, пресс-секретарь Тимирязевского районного суда Москвы.

Тем временем пострадавший от рук жителя Ростовской области москсвич находится в больнице. Напомним, 27-летний мужчина попал под раздачу 27 октября, когда мирно гулял с девятимесячным ребенком на улице Селигерской.

Пьяный лихач сначала задел его, двигаясь задним ходом по тротуара на своем «Опеле», а потом и вовсе избил пешехода бейсбольной битой. Шок, но во время драки досталось даже ребенку. Разъяренный дебошир задел коляску которая опрокинулась. Малыша от травм спас теплый комбинезон.

В Москве водитель напал с битой на мужчину с коляской.

Уголовно дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Доказательством станут в том числе записи с камер видеонаблюдения.

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Жуткий случай, который запечатлели камеры видеонаблюдения, на днях произошел на севере столицы. На тротуаре вблизи магазина на улице Селигерской автомобиль «Опель астра», двигаясь задним ходом, задел мужчину с коляской (подробности)

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