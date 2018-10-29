У редакции «Новой газеты» оставили клетки с баранами в жилетках с надписью «Пресса»

29 Окт. 18:48 2018-10-29T18:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестные оставили у редакции «Новой газеты» три клетки с баранами, одетыми в жилетки с надписью «Пресса». Об этом сообщила представитель издания Надежда Прусенко.

По ее словам, животных доставили на машине и бросили у здания, которое не принадлежит полностью редакции. Тем не менее, надписи «Новая газета» на клетках не оставляют сомнений в адресате. Никаких других записок и опознавательных знаков на месте происшествия не обнаружено.

«Полицию вызвали не мы, а охрана здания, они действуют по инструкции… Уже приехал наряд, будут снимать видео, всем этим будут заниматься правоохранительные органы», - пояснила Прусенко в интервью РИА Новости.

Она также отметила, что сотрудники редакции не успели заметить, кто именно привез клетки. Последние не заходили в помещения редакции и, выгрузив животных, поспешили скрыться.

«Хотелось бы отметить жестокое обращение с животными — уже который раз», - добавила пресс-секретарь «Новой газеты».

Сотрудники газеты сообщили, что для нужд баранов уже закуплена капуста, дальнейшую судьбу животных, вероятно, предстоит решать московскому Департаменту природовользования.

В свою очередь в столичном главке МВД заявили, что в связи с инцидентом полиция проводит доследственную проверку.

«В полицию поступило сообщение о том, что к редакции одного из изданий привезли три клетки с животными, которые выгрузили и оставили около входа в здание. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД.

Отмечается, что это уже не первая «посылка» для «Новой газеты»: 17 октября неизвестные оставили у редакции похоронный венок с угрозами корреспонденту издания Денису Короткову. На следующей день там же была обнаружена корзина с отрубленной головой барана и угрозами в адрес уже всей газеты.

Сами журналисты «Новой газеты» связывают поступающие угрозы со своей профессиональной деятельностью, в полицию были направлены соответствующие заявления.