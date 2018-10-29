Козак призвал нефтяников к альтруизму при установлении цен на топливо

29 Окт. 19:06 2018-10-29T19:06:44+03:00

Вице-премьер подчеркнул, что нефтяным компаниям придется продавать продукцию независимым трейдерам по той же цене, то и дочерним предприятиям

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Нефтяные компании должны проявлять достаточный альтруизм и продавать свою продукцию независимым трейдерам по тем же ценам, что и дочерним предприятиям. В противном случае правительство прибегнет к дополнительным мерам регулирования, чтобы удержать розничную стоимость топлива.

Об этом заявил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с участниками рынка в Санкт-Петербурге.

По его словам, в противном случае весьма вероятно введение дополнительных заградительных пошлин, на что у правительства есть все необходимые полномочия.

«Рынок есть рынок - нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке. Она может быть введена буквально на следующей неделе. У нас в законе такие полномочия правительству предоставлены, и такое решение может быть принято», - добавил Козак.

О возможности введения заградительных пошлин предупредил нефтяников и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По данным Росстата, с начала года бензин на внутреннем рынке подорожал на 26,1%. Несмотря на достигнутые в мае соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен, только в минувшем сентябре стоимость топлива увеличилась на 10%.