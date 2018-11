Эксперт не согласился с прогнозом Bloomberg о многомиллиардных убытках, грозящих российским нефтяникам

29 Окт. 19:49 2018-10-29T20:47:24+03:00

Российская нефтяная отрасль вполне осведомлена о новых правилах заправки судов, которые вступят в силу в 2020 году. Соответствующая подготовка топливной промышленности страны ведется довольно давно, а значит прогнозы о грозящих ей многомиллиардных убытках в крайней степени преувеличены.

Такое мнение выразил младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Андрей Гордеев.

«Потери, конечно, будут, но не такие существенные, а проблема в целом решаема», - цитирует эксперта ФАН.

Речь идет о новом регламенте, разработанном Международной морской организацией при ООН (IMO). В соответствии с ним, заправлять суда можно будет только топливом с содержанием серы не более 0,5%, в противном случае потребуется установка скрубберов – специальных очистительных устройств. В настоящее время максимальный порог содержания серы в топливе для судов установлен на уровне в 3,5%.

По данным агентства Bloomberg, изменения станут плохой новостью для отечественного ТЭК. Добываемая в России нефть марки Urals отличается высоким содержанием серы. По состоянию на конец сентября этого года в стране не производилось топливо, отвечающее новым стандартам IMO, и около двух третей произведенной продукции содержит более 2,5% серы.

Опрошенные агентством аналитики считают, что несмотря на проводимую модернизацию предприятий, российская нефтяная отрасль не успеет подготовиться к введению новых стандартов и не сможет полностью покрыть потери за счет других вариантов сбыта.

Отмечается, что в прошлом году Россия получила от продажи нефтяного топлива порядка 9 млрд долларов. По оценке инвестиционного банка Wood & Co. Financial Services AS, в 2020-м нефтяная отрасль страны может лишиться до 3,5 млрд долларов из числа этих доходов.

О подготовке новых правил заправки судов IMO объявило в середине прошлого года. Их необходимость обуславливается заботой об окружающей среде. В то же время многие экономисты считают, что после их введения возросший спрос на более чистое топливо приведет к подорожанию других нефтепродуктов, в том числе авиакеросина.