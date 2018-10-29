29 Окт. 21:56 2018-10-29T21:56:14+03:00

США опровергли сообщение о применении коалицией в Сирии боеприпасов с белых фосфором Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее агентство SANA заявило, что самолеты коалиции нанесли удар фосфорными боеприпасами по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор

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Возглавляемая США международная коалиция не применяла боеприпасы с белым фосфором в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райян.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», - заявил Райян, говоря о соответствующих публикациях агентства SANA.

Ранее SANA сообщило, что авиация коалиции нанесла удары боеприпасами с белым фосфором по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. При этом данные о пострадавших и разрушениях не приводились.

В течение октября время сирийское агентство неоднократно сообщало об авиаударах коалиции в провинции Дейр-эз-Зора, жертвами которых стали, как утверждается, десятки мирных жителей.

Отметим, что в последнее время интенсивность работы авиации США и их союзников в данном регионе действительно увеличилась вслед за возросшей активностью боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ), которые продолжаю удерживать в Дейр-эз-Зоре несколько опорных пунктов.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит на территории Сирии несогласованную с Дамаском антитеррористическую операцию «Непоколебимая решимость». При этом боеприпасы с белым фосфором неоднократно использовались союзниками «для создания дымовых завес и подачи сигналов».

Применение зажигательных боеприпасов с белым фосфором ограничено несколькими международными соглашениями. В частности, дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года запрещают их использование, если это представляет опасность для гражданских лиц. Впрочем, США и Израиль отказались подписать этот документ.