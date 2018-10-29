Twitter откажется от кнопки «нравится»

29 Окт. 23:14 2018-10-29T23:15:13+03:00

Пользователи соцсети не смогут в будущем выражать свое одобрение твитам, нажав на сердечко

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В социальной сети Twitter в скором будущем исчезнет кнопка «мне нравится», с помощью которой пользователи выражают свои симпатии той или иной информации в твитах тех, кого читают. Компания таким образом хочет повысить качество обсуждений и полемики в микроблогах.

Как сообщает газета Daily Telegraph, основатель социальной сети Джек Дорси на прошлой неделе признался совим коллегам на одном из мероприятий компании, что «не является поклонником кнопки в форме сердца и скоро избавится от нее».

Функцию «мне нравится» ввели в соцсети в 2015 году на замену кнопки в форме звезды «избранное», которая позволяла людям добавлять твиты для прочтения позже.

Отметки «нравится» показывает читаемость и высокий статус твитов в соцсети, что может вызывать у некоторых пользователей зависимость от от желания получить как можно больше одобрений. Такой эффект особенно выражен в Facebook, считает издание.