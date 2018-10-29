29 Окт. 23:23 2018-10-29T23:25:39+03:00

Нефтяные компании предложили правительству увеличить стоимость бензина на 5 рублей за литр с нового года Фото: "КП" Архив

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В ходе совещания с курирующим ТЭК вице-премьером Дмитрием Козаком нефтяники сообщили о возможном росте розничных цен на бензин на 4-5 рублей за литр с нового года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к участникам встречи.

В то же время другой собеседник издания подчеркнул, что представители нефтяных компаний действительно жаловались вице-премьеру на проблемы отрасли, однако в 4-5 рублей они оценили «свои убытки при продаже литра топлива». При этом источник выразил уверенность, что поднимать цены по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех», компании не будут.

Ранее Козак призвал нефтяные компании проявить альтруизм и продавать свою продукцию независимым трейдерам по тем же ценам, что и дочерним предприятиям. В противном случае он пригрозил дополнительными заградительными пошлинами, которые сделают «равновыгодной реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке». По словам вице-премьера, при необходимости такие меры могут быть приняты правительством в любой момент.

С аналогичным предупреждением обратился к нефтяникам и премьер-министр Дмитрий Медведев.

По данным Росстата, с начала года бензин на внутреннем рынке подорожал на 26,1%. Несмотря на достигнутые в мае соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен, только в минувшем сентябре стоимость топлива увеличилась на 10%.