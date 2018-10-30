В Белом доме против сравнений Трампа с Болсонару

30 Окт. 03:01 2018-10-30T03:02:15+03:00

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В Белом Доме не согласны с тем, что избранный президент Бразилии Жаир Болсонар является политическим двойником президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

«По моему мнению, существует только один Дональд Трамп», - заявила она в ответ на вопрос о том, как Белый дом относится к тому, что Болсонару называют «Дональдом Трампом тропиков».

Бразильский политик удостоился такого сравнения за резкие высказывания и ультраправые популистские взгляды. Кроме того, Болсонару признавался неоднократно, что вдохновляется примером Трампа в стремлении «сделать свою страну великой»

Напомним, в Бразилии 28 октября прошел второй тур выборов президента. Как писал сайт kp.ru, победу в нем одержал Болсонару. Его поддержали 55,54% граждан, а Фернанду Аддада – 44,46%, сообщал ЦИК после обработки более 95% бюллетненей. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.