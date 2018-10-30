В Белом доме против сравнений Трампа с Болсонару
В Белом Доме не согласны с тем, что избранный президент Бразилии Жаир Болсонар является политическим двойником президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
«По моему мнению, существует только один Дональд Трамп», - заявила она в ответ на вопрос о том, как Белый дом относится к тому, что Болсонару называют «Дональдом Трампом тропиков».
Бразильский политик удостоился такого сравнения за резкие высказывания и ультраправые популистские взгляды. Кроме того, Болсонару признавался неоднократно, что вдохновляется примером Трампа в стремлении «сделать свою страну великой»
Напомним, в Бразилии 28 октября прошел второй тур выборов президента. Как писал сайт kp.ru, победу в нем одержал Болсонару. Его поддержали 55,54% граждан, а Фернанду Аддада – 44,46%, сообщал ЦИК после обработки более 95% бюллетненей. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.