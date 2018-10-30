2018-10-30T03:47:42+03:00
Общество

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» летать за границу

Проверка выявила нарушения в деятельности авиаперевозчика
Юлия ДИВЕЕВА
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Авиакомпании «Якутия» временно запрещено летать за границуАвиакомпании «Якутия» временно запрещено летать за границуФото: Архив "КП"
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Авиакомпании «Якутия» временно запрещено совершать международные авиаперелеты. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Росавиация ввела ограничение в деятельность АО «Авиакомпания «Якутия» на выполнение международных воздушных перевозок. Ограничение действует с 5 ноября и вплоть до устранения всех выявленных недостатков», - цитирует слова представителя ведомства Интерфакс.

Он пояснил, что решение было принято после выявленных нарушений в деятельности авиаперевозчика, в числе которых «недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей».

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 9 октября прилетевший из Улан-Удэ пассажирский лайнер авиакомпании «Якутия» при приземлении в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате подломились основные опоры шасси.

На борту самолета RRJ Superjet в тот момент находилось 92 человека – 87 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, никто не пострадал

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