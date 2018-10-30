В Индонезии водолазы возобновили поиски разбившегося самолета

30 Окт. 05:00 2018-10-30T05:00:03+03:00

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В Яванском море группа водолазов возобновила поиски самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение 29 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя национального Агентства по поиску и спасению Сурио Аджи.

По его словам, поиски самолета ведутся на глубине 30-35 метров. Однако на месте падения наблюдаются сильные подводные течения, которые могли обломки лайнера в другое место. Поэтом есть вероятность, что будет принято решение о переносе операции в другой район.

Также Аджи заверил, что не прекращались и ночью, но без подводных работ, только на поверхности моря. Скорее всего, самолет, рухнув с высоты 900 метров, распался от удара о воду на несколько частей, сообщает портал Detik.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 29 октября, стало известно, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров около половины седьмого утра по местному времени (полтретьего ночи по московскому). Позже поступило сообщение, что лайнер потерпел крушение.

На его борту находилось 189 человек – 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников.