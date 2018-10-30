Власти два года назад предписали Lion Air улучшить подготовку пилотов

30 Окт. 07:45 2018-11-01T07:48:55+03:00

У индонезийской компании до этого произошло несколько инцидентов с самолетами

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Еще два года назад власти Индонезии предписали крупнейшему бюджетному авиаперевозчику страны Lion Air провести серьезную работу над подготовкой пилотов, в частности улучшить их навыки посадки самолетов. До этого с лайнерами компании произошло несколько инцидентов.

Как передает газета The Straits Times, в 2002 году Boeing 737-200 совершил экстренную посадку в провинции Риау. А в 2004 году самолет компании потерпел крушение в провинции Центральная Ява. Погибли 25 человек.

В августе 2013 года лайнер Lion Air при посадке на острове Сулавеси столкнулся с коровой и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В том же году другой самолет компании промахнулся мимо полосы на острове Бали и рухнул в море.

В феврале 2016 году пилоты не смогли безаварийно приземлиться в аэропорту города Сурабая. Пассажиры в самолете получили травмы. После этого специальная комиссия минтранса потребовала от руководства авиаперевозчика улучшить подготовку пилотов.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 29 октября, стало известно, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город который выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. На борту находилось 189 человек. Никто не выжил.