Британский историк заявил об угрозе гражданской войны в США

30 Окт. 08:12 2018-10-30T09:18:05+03:00

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Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон заявил об угрозе гражданской войны в США. В своей статье в газете The Sunday Times он написал, что к расколу в американском обществе могут привести следующие выборы главы государства, так как сейчас усиливаются внутренние противоречия и "культурный конфликт".

По мнению ученого, культурная гражданская война уже идет в американском сегменте интернета, что особенно заметно с приближением промежуточных выборов в Конгресс. Фергюсон отмечает, что разговоры о гражданской войне в США усилились после произошедших недавно случаев отправки бомб критикам действующего президента США - Бараку Обаме, Хиллари Клинтон и другим.

Кандидат исторических наук Техасского университета Эмили Уэйлен в своей статье для Task&Purpose также сообщает о риске гражданской войны. Ученый основывается на методологии журналиста Джонатана Рэндала, предсказавшего начало гражданской войны в Ливане. Уэйлен приходит к выводу, что поводы для волнения существуют, хотя между США 2018 года и Ливаном 1975 есть немало отличий. По мнению ученого, в настоящее время президентом США является "хам", страна имеет могущественных и ненадежных партнеров с главенствующими личными интересами и "карикатурное неэффективное правительство".