Двое пострадавших при затоплении плавдока в Мурманске находятся в реанимации

30 Окт. 08:38 2018-10-30T12:07:22+03:00

Двое пострадавших в ЧП с плавдоком в Мурманске находятся в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Мурманске двое из четырех пострадавших при затоплении плавучего дока ПД-50 находятся в реанимации. Один из них находится в реанимации городской больницы Мурманска, другой - медсанчасти "Севрыба". Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее врачи отпустили домой двоих пострадавших в результате ЧП.

"Пострадавший находится в реанимации", - сообщили в приемном отделении мурманской больницы. Также информацию о пострадавшем подтвердили в приемном отделении медсанчасти "Севрыба", передает ТАСС.

В ночь на вторник, 30 октября, в Мурманске затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Во время происшествия упали два башенных крана, четыре человека пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675602" frameborder="0"></iframe> Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул самый большой в мире плавучий док.

По предварительным данным, в результате инцидента сам авианосец повреждений не получил, его отбуксировали на другое судостроительное предприятие.