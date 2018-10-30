«Не справилась»: Пушков назвал главную ошибку Меркель на посту канцлера
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал главную ошибку Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии.
Напомним, накануне Меркель заявила о принятом решении покинуть пост главы партии ХДС. Она отметила, что текущий срок на посту канцлера станет для нее последним, отказавшись принимать участие в выборах 2021 года.
По мнению Пушкова, на это решение повлиял миграционный кризис в Евросоюзе.
«Цена ошибки: Меркель, которую еще пару лет назад называли безусловным лидером Евросоюза, отказалась от борьбы за место лидера ХДС. Главная причина — решение принять в ФРГ 1,1 млн беженцев. «Мы справимся», — заверяла она. Не справилась», –– написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что началом заката политической карьеры Меркель стал кризис с мигрантами.
Правящий в Германии блок партий ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС), согласно последним опросам, пользуется поддержкой лишь 27% избирателей.