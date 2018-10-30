«Не справилась»: Пушков назвал главную ошибку Меркель на посту канцлера

30 Окт. 09:57 2018-10-30T09:57:48+03:00

Канцлер ФРГ ранее приняла решение покинуть пост главы партии ХДС и не выдвигаться на выборах в 2021 году

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал главную ошибку Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии.

Напомним, накануне Меркель заявила о принятом решении покинуть пост главы партии ХДС. Она отметила, что текущий срок на посту канцлера станет для нее последним, отказавшись принимать участие в выборах 2021 года.

По мнению Пушкова, на это решение повлиял миграционный кризис в Евросоюзе.

«Цена ошибки: Меркель, которую еще пару лет назад называли безусловным лидером Евросоюза, отказалась от борьбы за место лидера ХДС. Главная причина — решение принять в ФРГ 1,1 млн беженцев. «Мы справимся», — заверяла она. Не справилась», –– написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что началом заката политической карьеры Меркель стал кризис с мигрантами.

Правящий в Германии блок партий ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС), согласно последним опросам, пользуется поддержкой лишь 27% избирателей.