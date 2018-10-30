30 Окт. 11:22 2018-10-30T11:22:41+03:00

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Во вторник, 30 октября, Роспотребнадзор сообщил о новой вспышке сибирской язвы на Украине. Вспышка заболевания зарегистрирована в Одесской области.

"Муниципальные власти Одесской области уведомили в конце октября 2018 года о сибирской язве, выявленной у коровы в личном хозяйстве одной из деревень Саратского района (Одесская область, Украина). Специалисты, прибывшие по экстренному вызову хозяина животного, диагностировали сибирскую язву", - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что среди жителей населенного пункта заболевших этим опасным заболеванием нет. Были проведены мероприятия по локализации вспышки сибирской язвы, вывоз мясных и молочных продуктов из деревни в настоящее время запрещен.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - сообщили в службе.

Напомним, в конце сентября 2018 года в Саратском районе Одесской области была зафиксирована вспышка сибирской язвы. Сейчас связи между этими вспышками не обнаружено.