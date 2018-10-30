2018-10-30T11:43:52+03:00
Происшествия

В Москве мужчины заказали доставку холодильника и ограбили курьера

Избитый водитель в настоящий момент находится в коме [видео]
Сакина НУРИЕВА
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МВД задержали подозреваемых в нападении на инкассаторМВД задержали подозреваемых в нападении на инкассаторФото: скрин с видео
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Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на водителя-экспедитора.

Сообщается, что оба злоумышленника были ранее судимы. Одному из них 28 лет, другому - 33 года.

Полиция установила, что нарушители заказали через интернет-магазин холодильник с курьерской доставкой к одному из домов в поселке Чкалово. Ночью, во время разгрузки товара они напали на водителя, нанесли ему травмы и выкрали 120 тысяч рублей, заработанных им в течение дня. После этого они скрылись.

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу. В настоящее время из-за полученных травм он находится в коме.

Полиция задержала преступников в автомобиле на Горьковском шоссе. У них обнаружили часть украденных денег в сумме 50 тысяч рублей.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Полицейскими МУ МВД России «Люберецкое» задержаны подозреваемые в разбойном нападении на водителя-экспедитора.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В данный момент они находятся под стражей.

Ранее Kp.ru сообщал, что жительницу Томска заставили напасть на банк с муляжом взрывного устройства.

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