В Москве мужчины заказали доставку холодильника и ограбили курьера
Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на водителя-экспедитора.
Сообщается, что оба злоумышленника были ранее судимы. Одному из них 28 лет, другому - 33 года.
Полиция установила, что нарушители заказали через интернет-магазин холодильник с курьерской доставкой к одному из домов в поселке Чкалово. Ночью, во время разгрузки товара они напали на водителя, нанесли ему травмы и выкрали 120 тысяч рублей, заработанных им в течение дня. После этого они скрылись.
Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу. В настоящее время из-за полученных травм он находится в коме.
Полиция задержала преступников в автомобиле на Горьковском шоссе. У них обнаружили часть украденных денег в сумме 50 тысяч рублей.
По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
Полицейскими МУ МВД России «Люберецкое» задержаны подозреваемые в разбойном нападении на водителя-экспедитора.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В данный момент они находятся под стражей.
Ранее Kp.ru сообщал, что жительницу Томска заставили напасть на банк с муляжом взрывного устройства.