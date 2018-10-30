Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

30 Окт. 12:42 2018-10-30T12:42:26+03:00

Прошедшая ночь была морозной, но сегодня будет еще холоднее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Температура воздуха в Москве накануне опустилась ниже нуля. Похолодание оказалось самым сильным с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Минувшая ночь стала не только холодной с начала осени, но и с возможно даже с весны. Прошедшая ночь стала первой, когда зафиксировали практически по всей области минусовую температуру. На метеостанции ВДНХ зафиксировано минус 1,9 градуса, почти два градуса мороза», - сообщил Цыганков РИАМО.

По данным метеорологов, минус 1,6 градусов столбик термометра показал ночью жителям подмосковного Клина. Самое низкое значение температуры — минус 2,5 градуса — зафиксировали в Черустях.

Грядущая ночь с 30 на 31 октября также станет морозной, передает Гидрометцентр России.

Температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Местами ожидается минус 7 градусов.