2018-10-30T12:42:26+03:00
Общество

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Синоптики Гидрометцентра России зафиксировали сильное похолодание прошедшей ночью на территории Московской области
Алена Басавина
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Прошедшая ночь была морозной, но сегодня будет еще холоднее.Прошедшая ночь была морозной, но сегодня будет еще холоднее.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Температура воздуха в Москве накануне опустилась ниже нуля. Похолодание оказалось самым сильным с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Минувшая ночь стала не только холодной с начала осени, но и с возможно даже с весны. Прошедшая ночь стала первой, когда зафиксировали практически по всей области минусовую температуру. На метеостанции ВДНХ зафиксировано минус 1,9 градуса, почти два градуса мороза», - сообщил Цыганков РИАМО.

По данным метеорологов, минус 1,6 градусов столбик термометра показал ночью жителям подмосковного Клина. Самое низкое значение температуры — минус 2,5 градуса — зафиксировали в Черустях.

Грядущая ночь с 30 на 31 октября также станет морозной, передает Гидрометцентр России.

Температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Местами ожидается минус 7 градусов.

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