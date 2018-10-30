Песков оценил фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!"

30 Окт. 12:44 2018-10-30T12:44:34+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал россиянам обязательно посмотреть фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Такое заявление политик сделал после премьеры картины в концертном зале "Зарядье". По его словам, в ленте есть юмор и хорошая игра актеров.

"Он очень клевый. Краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди, солнце, море, мечта. Поэтому давайте, всем надо идти и смотреть обязательно", — сказал пресс-секретарь президента в эфире телеканала "Россия 24".

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" снял режиссер Тигран Кеосаян по сценарию Маргариты Симоньян. В широкий прокат картина выйдет 1 ноября 2018 года.

Лента рассказывает о военных событиях в 1940-х годах и об открытия движения по Крымскому мосту в наши дни. Автор сценария считает, что этот фильм в первую очередь о любви.

Ранее kp.ru писал, что осенью в прокат выйдет фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" о стройке в Керченском проливе и жизни вокруг нее.