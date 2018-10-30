Песков прокомментировал решение Меркель уйти с поста канцлера

30 Окт. 12:54 2018-10-30T12:55:08+03:00

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Германии решение Ангелы Меркель не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ в 2021 году. Он напомнил, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран, но отметил, что Меркель остается визави российского президента Владимира Путина.

Напомним, накануне Ангела Меркель, занимающая должность канцлера ФРГ с 2005 года, заявила о том, что не будет претендовать на этот пост на выборах 2021 года. Кроме того, Меркель отметила, что не планирует бороться за должность главы Христианско-демократического союза (ХДС) и за место в бундестаге.

"Вопреки тому, что утверждают некоторые наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом не терпит также, когда вмешиваются в ее собственные внутренние дела", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что между РФ и Германией по-прежнему наблюдается дружественное сотрудничество.

"Много совместных интересов, и, безусловно, Ангела Меркель продолжает оставаться визави президента Путина, и они продолжают работать", — добавил представитель Кремля.