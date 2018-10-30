30 Окт. 13:12 2018-10-30T13:12:41+03:00

По данным Росстата, цены производителей на автомобильный бензин в РФ в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией на рынке бензина.

"Это вопрос, который, конечно, следует адресовать правительству. Конечно, в Кремле в курсе, это, скажем так, тема, которая сейчас тщательно отслеживается, но в данном случае именно кабинет министров сейчас этим занимается", — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас принимаются активные меры по этому вопросу.

По информации Росстата, в сентябре 2018 года цены производителей на бензин в нашей стране выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле производители увеличили цены на бензин на 13% по сравнению с мартом.

В этой ситуации правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо и договорился с нефтепроизводителями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли «заморозят» цены на уровне 30 мая.