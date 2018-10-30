Ученые нашли новый способ борьбы с раком

30 Окт. 13:14 2018-10-30T13:14:31+03:00

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Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили инфекцию, которая способна бороться с онкологией. Вирус Сенека-Валли может инфицировать раковые клетки и уничтожать их.

Специалисты отмечают, что теперь, зная механизм действия вируса, можно разработать терапию, которая поможет вылечить рак. Ученые провели эксперимент, используя метод криоэлектронной микроскопии высокого разрешения, то есть проанализировали воздействие инфекции на раковые клетки в условиях низких температур.

В результате оказалось, что вирус Сенека-Валли, связывает зараженный белок, а вот здоровые элементы остаются в клетках на своих местах. Однако этот способ оказался не таким идеальным, как представлялось ученым изначально. Такая процедура помогает справиться с онкологией, но очень сильно «бьет» по иммунитету пациента, пишет сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время, специалисты дорабатывают свою методику. Они намерены разработать процедуру, благодаря которой раковые клетки будут уничтожаться вирусом, а иммунитет останется неповрежденным, передает ФАН.