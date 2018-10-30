2018-10-30T13:33:07+03:00
Общество

Мосприрода объяснила, почему кормление белок может быть опасным

Жителей столицы попросили соблюдать меры предосторожности во время общения с грызунами
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Милые белки в парках могут оказаться разносчиками заболеваний.Милые белки в парках могут оказаться разносчиками заболеваний.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Желающих подкормить замерзающих животных попросили соблюдать осторожность сотрудники Московского городского управления природными территориями. Москвичей предупредили, что взаимодействие с белками может обернуться проблемами со здоровьем при несоблюдении правил безопасности.

"В городе закончилась золотая осень, а вместе с ней и теплая погода. Все больше неравнодушных жителей спешат оказать помощь братьям нашим меньшим и начинают подкармливать белок и птиц. Некоторые издания даже публикуют информацию, где можно покормить белок с рук. Видео с белочкой, которая ест с рук, не только очень милое и наберет много лайков, но и может стать причиной обращения в ближайшее медицинское учреждение", - сообщили в Мосприроде.

Специалисты напомнили москвичам, что белка является диким животным, предсказать поведение которого невозможно. Также грызуны — потенциальные носители опасных для человека заболеваний. Это значит, что укус этого милого зверька может не только доставить болезненные ощущения, но и стать угрозой здоровью.

"В том случае, если Вас укусила или просто поцарапала до крови белка, следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, где специалисты проведут вакцинацию", - пояснили москвичам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 5 ноября 2018 года: в столице будет прохладно и без осадков
“Русал” решили перерегистрировать из Джерси в Россию
“Русал” сообщил о росте прибыли на 98,1% за девять месяцев
Илон Маск опубликовал видео из тоннеля под Лос-Анджелесом
Советник Порошенко намекнул на покупку Киевом турецких ударных дронов
Власти Джорджии подозревают демократов США в хакерской атаке
В Казахстане каскадер умер на Хэллоуин после выполнения трюка с повешеньем
В США назвали пять преимуществ российских “танков-убийц”
В Тель-Авиве два человека погибли при взрыве автомобиля
В сети появилось видео, как упорный медвежонок вбирается по заснеженному склону
Александр Хуг не считает Россию страной агрессором
Умер сооснователь французской компании LVMH Ален Шевалье
СМИ узнали имя возможного главы автокефальной церкви Украины
Помпео назвал вводимые 5 ноября антииранские санкции США самыми жесткими в истории
Украинская полиция переквалифицировала убийство Гандзюк с покушения на заказное убийство
Помпео пообещал привлечь к ответственности организаторов убийства журналиста Хашукджи
В парламенте Египта предложили запретить ношение никаба в общественных местах
CBC: Два легкомоторных самолета столкнулись в небе недалеко от Оттавы
ОАЭ рассчитывает нарастить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году
Боевики Талибана* захватили базу правительственных войск в афганской провинции Урузган
Матч Спартак - Урал 4 ноября: екатеринбургский клуб выигрывает 1:0 после первого тайма
Экс-депутат Рады разработал план по «возвращению» Крыма