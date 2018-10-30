Мосприрода объяснила, почему кормление белок может быть опасным

30 Окт. 13:33 2018-10-30T13:33:07+03:00

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Желающих подкормить замерзающих животных попросили соблюдать осторожность сотрудники Московского городского управления природными территориями. Москвичей предупредили, что взаимодействие с белками может обернуться проблемами со здоровьем при несоблюдении правил безопасности.

"В городе закончилась золотая осень, а вместе с ней и теплая погода. Все больше неравнодушных жителей спешат оказать помощь братьям нашим меньшим и начинают подкармливать белок и птиц. Некоторые издания даже публикуют информацию, где можно покормить белок с рук. Видео с белочкой, которая ест с рук, не только очень милое и наберет много лайков, но и может стать причиной обращения в ближайшее медицинское учреждение", - сообщили в Мосприроде.

Специалисты напомнили москвичам, что белка является диким животным, предсказать поведение которого невозможно. Также грызуны — потенциальные носители опасных для человека заболеваний. Это значит, что укус этого милого зверька может не только доставить болезненные ощущения, но и стать угрозой здоровью.

"В том случае, если Вас укусила или просто поцарапала до крови белка, следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, где специалисты проведут вакцинацию", - пояснили москвичам.