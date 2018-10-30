Песков: у Кремля нет позиции по заключению нового договора по Азовскому морю

30 Окт. 14:26 2018-10-30T14:26:50+03:00

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакой позиции по заключению нового договора с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива с учетом присоединения Крыма.

"Пока нет никакой позиции. Существует международная правовая база на сей счет, и она действует, и на это следует ориентироваться", — сказал Песков, отвечая на вопрос о необходимости перезаключать России договор с Украиной по Азовскому морю.

Напомним, ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале текущего года. В марте украинские пограничники задержали российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма. В августе в Херсоне задержали танкер "Механик Погодин".

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник предлагал отменить соглашение с Россией об использовании Азовского моря. Позже замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев не собирается разрывать этот документ.