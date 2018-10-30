30 Окт. 14:46 2018-10-30T14:46:35+03:00

Песков: В расписании Путина нет отдельной встречи с Нетаньяху во время визита в Париж Фото: REUTERS

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Программа визита президента РФ Владимира Путина в Париж не содержит отдельной встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, график поездки российского лидера для участия в мемориальных мероприятиях в Париже по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны пока предусматривает только одну двустороннюю встречу - с президентом США Дональдом Трампом. Подготовка этих переговоров продолжается.

«В остальном планируется, что Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, где собственно будет возможность «на ногах» перекинуться парой фраз с другими участниками, в том числе с Нетаньяху», - добавил представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что программа поездки будет весьма плотной – Путин не сможет приехать во Францию заранее, а в сам день мемориальной церемонии французская сторона подготовила целый перечень мероприятий.

«Поэтому пока какого-то понимания на сей счет (встречи Путина и Нетаньяху) нет», - резюмировал пресс-секретарь главы государства.

В понедельник израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху рассчитывает провести встречу с Путиным в Париже – первые очные переговоры с российским лидером после гибели в Сирии самолета Ил-20 ВКС РФ, ответственность за которую Москва возлагает на Тель-Авив.