МВД намерен ужесточить наказание за езду без прав

30 Окт. 15:01 2018-10-30T15:01:39+03:00

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МВД России начало разработку изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ), ужесточающих ответственность за езду без прав. Документ о разработке проекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время за езду без водительских прав по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ установлен административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

В МВД считают, что такое наказание не позволяет гражданам в полной мере почувствовать ответственность перед законом.

"Установленные в ней [статье]пределы санкции не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность многократного нарушения правил дорожного движения со стороны лиц, не имеющих права управления транспортными средствами", - говорится в уведомлении.

Также в МВД посчитали, что такие меры пресечения слишком малозначительны для тех водителей, которые многократно нарушают правила дорожного движения и становятся участниками ДТП. Для них подобный размер штрафа фактически не воспринимается как наказание.

Напомним, 22 октября в Богородском районе Нижегородской области иномарка протаранила пассажирский автобус. От легковушки осталась груда металла, а 13 человек, находившихся в автобусе, получили ранения.