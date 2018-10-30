Колокольцев поблагодарил австрийского коллегу за поимку главаря бандгруппы

30 Окт. 14:51 2018-10-30T14:51:54+03:00

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Министр МВД России Владимир Колокольцев провел встречу с Федеральным министром внутренних дел Австрийской Республики Хербертом Киклем.

Участники встречи начали разговор с вопросов, связанных с информационным обменом по каналам Интерпола. Подняли тему незаконной миграции, роста трансграничной преступности, противодействия терроризму и экстремизму, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев подчеркнул, что одной из современных угроз безопасности является наркоэкспансия в интернете, которая наносит ущерб целым государствам и тесным образом связана с транснациональной преступностью, контрабандой и торговлей людьми.

Российский Министр предложил австрийскому коллеге организовать совместную работу по выявлению «финансовых центров» наркобизнеса и обмениваться положительным опытом противодействия легализации наркодоходов.

Кроме того, Глава российского ведомства поблагодарил Херберта Кикля за содействие в экстрадиции в Россию Аслана Гагиева, обвиняемого в руководстве преступной организацией, на счету которой более 60 убийств. Эта организованная преступная группировка действовала в 2004 — 2013 годах в Северной Осетии.