WWF: за 40 лет человек уничтожил 60% диких животных

30 Окт. 15:30 2018-10-30T15:30:11+03:00

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Популяция животных в дикой природе за последние 40 лет сократилась на 60 процентов. Такие неутешительные выводы опубликовали в докладе «Живая планета» исследователи Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Согласно опубликованным данным, причиной уничтожения природы стало бездумное и расточительное использование человечеством ресурсов планеты. Такая обстановка в будущем может стать угрозой для самих людей.

Выводы в докладе были сделаны на основе данных состояния окружающей среды с 1970 по 2014 годы. Оказалось, что за это время из-за деятельности человека значительно сократились популяции рыб, птиц, млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.

«Наука подтверждает, что мы привели леса, океаны и реки в плачевное состояние. Увеличивается темп и масштаб сокращения популяций и диких мест обитания, что свидетельствует о нашем колоссальном воздействии и давлении на планету, подрывающем источник всей нашей жизни — природу и биоразнообразие», — отметил Марко Ламбертини, генеральный директор WWF International.

По мнению специалистов WWF, остановить эту печальную тенденцию сможет только глобальное соглашение по охране природы. Решение о его создании планируют принять на 14-й Конференции участников Конвенции по сохранению биологического разнообразия (CBD), которая пройдет в ноябре 2018 года в Египте.