2018-10-30T16:02:34+03:00
Политика

Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта

Укринский политик считает, что говорить о двойном гражданстве с Россией на Украине невозможно
Сакина НУРИЕВА
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время выступления во Львове о необходимости сдавать российские паспорта.

Министр призвал украинцев задуматься об обсуждении двойного гражданства. Он отметил, что при сложившихся обстоятельствах говорить о двойном гражданстве с Россией на Украине невозможно.

«Те, у кого есть российские паспорта, пусть приготовятся их сдавать, все остальные — давайте разговаривать», — сообщил Климкин.

Также он сказал, что вводить визовый режим с Россией неэффективно из-за большого количества украинцев на территории РФ.

«В России в настоящее время продолжают находится более 3 млн украинцев, которые общаются с семьями в Украине», — заключил он.

Политик отметил, что более действенными будут предавторизация (блокировка средств на счёте владельца карты и списание средств с карты) и биометрического контроля.

Ранее Климкин предложил уголовно наказывать за второе российское гражданство.

«Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Я категорически против легализации двойного гражданства с Россией», - подчеркнул главный дипломат республики.

Украинский политик Павел Климкин не раз выступал против России. Так, 26 октября украинский зампред правительства предложил на форуме в Белоруссии не говорить на русском языке.

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